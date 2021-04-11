المنفي يلتقي رئيس وأعضاء مجلس التخطيط الوطني

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عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، اجتماعا مع رئيس وأعضاء مجلس التخطيط الوطني، وذلك التصورات المقترحة لهيكلة المفوضية الوطنية العليا للمصالحة.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، ناقش الاجتماع الذي حضره عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي معايير اختيار أصحاب المناصب فيها، بالإضافة إلى مناقشة بعض الآليات التي تساعد على تمكين المفوضية من إنجاز مهامها، على صعيد تحقيق المصالحة الوطنية.

وأكد المنفي خلال الاجتماع تركيز المجلس الرئاسي على إنجاز ملفات المصالحة الوطنية الشاملة، والوصول إلى الانتخابات في موعدها المحدد في ديسمبر من العام الحالي، وتوحيد كافة المؤسسات، والعمل على استمرار وقف إطلاق النار، ورفع مستوى العمل الدبلوماسي في الخارج.