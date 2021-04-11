العامة للكهرباء: الانتهاء من اختبار وحدات محطة السرير من قبل شركة “سيمنس”

وأضافت الشركة عبر حسابها على “فيسبوك” أنه تم إخطار الشركة العامة للكهرباء بذلك من قبل شركة “سيمنس” على أن الوحدات الثلاث جاهزة للتشغيل بالوقود السائل والغاز الطبيعي.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى انه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم إمداد المحطة بكمية الغاز المطلوبة لإنتاج ما يقارب 855 ميغاوات.

وأوضحت الشركة أنه عند الانتهاء من استكمال خط الربط جهد 400 ك.ف والذي من المتوقع الانتهاء منه مطلع شهر مايو القادم ليتم نقل القدرة المنتجة من محطة السرير إلى محطة أجدابيا .