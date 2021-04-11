الحرس البلدي طبرق يضبط مواد تحوي “مسرطنات” في الأسواق

أخبار ليبيا24-خاص

كشف مدير جهاز الحرس البلدي البطنان عميد صالح حمد المريمي اليوم الأحد إن عناصر البلدي تمكنوا من ضبط عدد من المواد تحوي مواد مسرطنة في الأسواق.

وأضاف المريمي لـ”أخبارر ليبيا24″ أنه من خلال جولة على المحلات والأسواق صباح اليوم تم ضبط كميات كبيرة من مادتي “عنابي وتمر هندي” بها مواد ملونة ومحظورة تم جلبها من مصر بطرق غير قانونية وبكميات كبيرة غزت الأسواق بمدينة طبرق.

وأكد مدير جهاز الحرس البلدي البطنان أن هذه المواد ممنوعة من تناولها للبشر وتسبب في السرطان والفشل الكلوي.

وأشار إلى أن هذه المواد انتشرت بسرعة غريبة بين يوم وليلة في كل المحلات ووصلت إلى محلات الخضروات والمجازر وهذا أمر خطير يهدد حياة البشر، مؤكدًا أن الحملة مستمرة والضبط مستمر .

وأفاد المريمي أنه سيتم إتلاف وإعدام هذه المواد بالطرق القانونية والصحية المتبعة، محذرًا المواطنين شراء هذه المواد والتي تدخل في صناعة العصائر والحلويات خلال شهر رمضان المبارك لخطورتها على صحة البشر.