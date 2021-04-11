البابا: مواد تتعلق برئيس الدولة سبب عداء “النخب” لمشروع الدستور
أخبارليبيا24
قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إبراهيم البابا إن المواد المتعلقة برئيس الدولة هي سبب رئيس لعداء العديد من “النخب” و “داعميهم” لمشروع الدستور الليبي.
وأضاف البابا في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” أمس السبت :“أولئك الذين يطالبون بحق الشعب باختيار رئيسه، أليس من باب أولى بأن يطالبوا بحق الشعب في إقرار دستوره أولاً”.
وأوضح عضو الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور :“الدستور هو من سيقيد صلاحيات الرئيس ويمنعه من التغول على حساب باقي السلطات ويضمن لليبيا عدم قيام نظام الدكتاتوري وحكم العائلات”.