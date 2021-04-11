الاتحاد المصراتي يهزم الأولمبي بملعب مصراتة

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خطف فريق الاتحاد المصراتي فوزا صعب أمس السبت على منافسه الأولمبي بنتيجة هدفين لهدف في المباراة التي جرت بملعب مصراتة في الجولة السابعة للدوري الليبي.

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأولمبي بهدف أحرزه لاعبه أحمد الزياني ونجح الاتحاد المصراتي في قلب النتيجة في الشوط الثاني بهدفين الأول من علامة الجزاء للكاميروني كريست مابوندي.

وهدف الفوز في آخر أنفاس المباراة عن طريق أحمد القديري وبهذا الفوز رفع الاتحاد المصراتي رصيده من النقاط إلى 8 نقاط في المركز السابع وتوقف رصيد الأولمبي عند حاجز 9 نقاط في المركز الرابع.