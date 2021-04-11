الأهلي بنغازي يفقد مواجهة “أورلاندو بيراتس” بثلاثية

أخبار ليبيا 24 – رياضة

خسر النادي الأهلي بنغازي أمام “أورلاندو بيراتس” الجنوب إفريقي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل مساء اليوم الأحد ضمن منافسات منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للكونفيدرالية الإفريقية .

تقدم “أورلاندو بيراتس” في النتيجة بواسطة نياوزا في الدقيقة 26 وضاعف ماباسو الغله بهدف ثاني في الدقيقه 42 واختتم كابيلو ثلاثية أورلاندو في الدقيقة 69 .

وبهذا الانتصار رفع أورلاندو بيراتس غلته إلى 8 نقاط، بينما توقف رصيد النادي الأهلي بنغازي عند 4 نقاط .

وتأثر الأهلي بنغازي بغيابات أبرز أسمائه لأسباب مختلفة لعل أبرزها حارس المرمى “مراد الوحيشي” والمدافع “طاهر بن عامر”، إضافة إلى “محمد التاورغي” و”محمد العكشي” .