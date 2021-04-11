أبوخزام وبجواري يبحثان الإجراءات المُتعلقة بالمُهجرين والنازحين

أخبار ليبيا 24

قام وزير الدولة لشؤون المُهجرين وحقوق الإنسان، أحمد أبوخزام ، اليوم الأحد، بزيارة لبلدية بنغازي التقى خلالها رئيس المجلس التسييري للبلدية، الصقر بوجواري.

وبحسب المكتب الإعلامي للبلدية، ناقش اللقاء الترتيبات والإجراءات المُتعلقة بالمُهجرين والنازحين وتعزيز ملف حقوق الإنسان وضرورة جبر الضرر والتعويضات وفقاً للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن وتحقيق المُصالحة الوطنية.

كما تم خلال اللقاء بحث مُعالجة أوضاع النازحين المُقيمين في المُخيمات والتنسيق مع البلدية بهذا الصدد.