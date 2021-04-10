مصرف التجارة والتنمية يعلن عن موعد توزيع السيولة النقدية في بنغازي

أخبار ليبيا 24

أعلن مصرف التجارة والتنمية بنغازي، اليوم السبت، أنه سيشرع غدًا الأحد في توزيع السيولة النقدية عبر فروع ووكالات مصرف التجارة والتنمية بمدينة بنغازي وتليها باقي فروع المدن تباعا بسقف سحب نقدي (1000 د.ل) ألف دينار ليبي.

وأشار المصرف عبر صفحته الرسمية إلى أن الأحد سيكون مخصص “للنساء فقط” فيما سيكون يومي الاثنين والثلاثاء مخصص “للرجال فقط”.

وأوضح أنه يمكن السحب من أي فرع أو وكالة ويكون السحب لصاحب الحساب شخصيا، مشددا على ضرورة الالتزام بلبس الكمامة داخل أروقة المصرف والمحافظة على المسافة الآمنة من الآخرين.