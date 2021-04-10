كوبيش: البعثة الأممية ملتزمة بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر

أخبار ليبيا 24

وجه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، كلمة إلى أعضاء اللجنة القانونية في ختام الملتقى الذي عقد في تونس من 7 إلى 9 أبريل الجاري.

وأشاد كوبيش بالإنجاز الذي حققه الملتقى من خلال التوصل إلى اتفاق على مبادئ وطرق مهمة للقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات وتجاوزهم الانقسامات الشديدة.

وحث كوبيش أعضاء اللجنة القانونية على تحديد السبيل الأكثر تجانساً وتوافقاً لتوحيد مناقشاتهم وتقديم تقريرهم إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأكد المبعوث الخاص كوبيش مجدداً التزام البعثة الكامل بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر من هذا العام وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها الملتقى، وكذلك دعم البعثة للحلول التي تفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية في الموعد الذي حدده أعضاء الملتقى أنفسهم.

بدورهم تعهد أعضاء اللجنة القانونية بتقديم تقريرهم النهائي حول المناقشات والنتائج التي تم التوصل إليها إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي للبت فيها. وسوف تيسّر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقد اجتماع قريب لملتقى الحوار السياسي الليبي لمناقشة هذا التقرير وتدارس توصية اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.