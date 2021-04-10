في ملتقى أسر شهداء الوطن.. حفتر: القوات المسلحة تخصص 20 ألف وحدة سكنية لأسر الشهداء وتتكفل بالمصاريف الدراسية لأبنائهم

أخبار ليبيا24

التقى القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، السبت، بأهالي وأسر شهداء القوات المسلحة من كافة ربوع ليبيا.

أتى ذلك خلال مُلتقى أسر شهداء الوطن والذي عُقد في مقر القيادة العامة بالرجمة .

وترحم حفتر، في بداية كلمته على شهداء الوطن، مؤكداً سعي القيادة العامة للاهتمام بأسر الشهداء الذين قدموا أرواحهم الطاهرة ودمائهم فداءً للوطن.

وأكد حفتر تخصيص 20 ألف وحدة سكنية لأسر الشهداء والجرحى، وتوفير فرص عمل لأبنائهم.

كما أكد فتح عدد من المستشفيات والتي تختص بالرعاية الطبية لأسر الشهداء، وتتكفل القوات المسلحة بالمصاريف الدراسية لأبناء الشهداء حتى تخرجهم من الجامعات، وأن الأولوية في طلبات الحج والعمرة ستكون لأسر الشهداء .

وقال حفتر، إن القوات المُسلحة ستشرع في بناء ثلاث مدن كاملة مُتكاملة في ضواحي مدينة بنغازي تستوعب هذه المدن الجديدة مالا يقل عن 12 مليون نسمة .

وأكد حفتر في ختام كلمته على أنه لن يضيع حق أي شهيد ما دام حيًا.