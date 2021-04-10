«طبياً لن يعود» ذكرى أشهر «كذبات أبريل» في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – تقارير

يقال إن “من يكذب مرّة، لا يدرك قدر الورطة التي أوقع نفسه فيها، إذ عليه أن يخترع عشرين كذبة أخرى للحفاظ على هذه الكذبة”.

في أبريل 2018 انفضحت الكثير من الشخصيات، ممن تدعي أنها من النخب السياسية والإعلامية، وسقطت في قاع الكذب والتدليس والدعاية المفبركة في واحدة من أشهر “أكاذيب أبريل” التي شهدتها ليبيا على مدى الأعوام الماضية، حيث أنبرت أقلامها وألسنتها المعادية للقوات المسلحة الليبية، للترويج بأن القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، قد توفي داخل أحد المستشفيات الفرنسية جراء إصابته بجلطة دماغية.

في أبريل من ذلك العام كان خبر وفاة المشير حفتر سببًا في زيادة سقوط الكثير من الشخصيات السياسية والإعلامية والمؤسسات الإعلامية المختلفة التي تلقفت هذا الخبر وحبكت حوله الكثير من القصص ونسجت عديد الروايات المختلفة.

خبر وفاة حفتر أظهر مدى خبث ومكر الطرف الآخر من شخصيات ومؤسسات ومدى سذاجة متابعيها سواء عبر القنوات التلفزيونية أم عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث أوهم أولئك المنفصمون وأقنعوا أنفسهم وغيرهم بأن “حفتر” قد مات وبأن القوات المسلحة فقدت قيادتها وبأن هناك صراعات داخلية من أجل الظفر بالقيادة الجديدة.

خلال فترة غياب المشير عن المشهد ظهرت كمية من التصريحات والمنشورات تم رصد عدد كبير منها ولم تكتفي هذه التصريحات بخبر الوفاة بل تعداه إلى غيرها من التفاصيل حول نقل الجثمان والتشريح والدفن بل وحتى نقاشات الورثة فيما بينهم.

وكما أن التاريخ يسجل بأحرف ذهبية إنجازات العظماء، فإنه كذلك لا يرحم، ويسجل بأحرف سوداء كتابات الواهمين ومزيفي الحقائق أصحاب الأقنعة المتعددة.

عبدالرزاق العرادي

تلك النخب تكالبت للنيل والظفر بهذه “البشارة” لإسعاد متابعيها وإدخال الفرح والسرور إلى قلوبهم عبر الترويج لأخبار من مصادرهم الرفيعة التي أكدت لهم حسب قولهم وفاة حفتر، وعلى رأسهم الإخواني عبدالرزاق العرادي، العضو الحالي في ملتقى الحوار السياسي الليبي، حيث كتب يقول: إن عدة مصادر بعضها رفيع المستوى أكدت أن “حفتر” مات وأن السلطات الفرنسية تتكتم على الخبر بناء على طلب عائلته”.

وأضاف: “أن المصدر الرفيع يرجح أن سبب التأخير في الإعلان متعلق ببعض الترتيبات الأمنية وترتيبات الجنازة”.

محمد بوصير

وليس ببعيد عمّا كتبه العرادي، من تدليس أمام العامة، كتب كذلك المحلل السياسي، محمد بويصير، القابع هناك في ولاية تكساس الأمريكية، يقول إنه على يقين بوفاة “حفتر” وأن على جميع من يهاجمه بالخصوص أن يتذكر ما قاله.

نعم لازال الكثيرين يتذكرون، تلك الأوهام التي أطلقها، إلى يومنا هذا، وحتى بعد أن أدرك الجميع أن حفتر لم يمت، لم يستح بويصير من ترديد تلك الـ “كذبة”، إذ عاد من جديد في صدمة مما سمع، يقول: “إن مصر قالت: “محصلش”، وذلك في إشارة آنذاك إلى وصول حفتر إلى القاهرة واستعداده للعودة إلى بنغازي.

بوصير أقسم أنه لن يتحدث في الشأن العام الليبي وسيقفل صفحته على الفيسبوك إذ عاد حفتر من جديد لبنغازي، في دلالة منه على قوة مصادرته التي أكدت أن حفتر «طبيًا لن يعود» على حد تعبيرهم، لكنه سرعان ما بلع وعوده ليعود مجددًا بكذبة هروب حفتر لفنزويلا.

إن هذه الادعاءات المزيفة، لم تتوقف عند تبني تلك الشخصيات لها، وإنما الأمر نفسه وصل إلى بعض القنوات من بينها “النبأ” و”بانوراما” و” التناصح” و”ليبيا لكل الأحرار” وغيرها الكثير.

لقد حاولت، تلك الأقلام والأبواق والقنوات عبر حملة التضليل الإعلامي، أن تبث الفوضى بين الليبيين، وتظليل الرأي العام، في مسعى منها إلى شق الصف، عبر نشر الأخبار المضللة والمفبركة، ولكن خاب سعيها.

أضيفت هذه “الكذبة” إلى عديد السقطات والإخلالات المهنية الصحفية للأذرع الإعلامية لجماعات الإسلام السياسي كجماعة الإخوان، تسببت لهم بحالة من الإحراج الكبير المسبوق بصدمة أصابت من ظلوا لأسابيع يلقون النظريات يمنة ويسرة عن موت المشير خليفة حفتر حيناً وعن إصابته بمرض ينهي مسيرة رجل ليبيا القوي.