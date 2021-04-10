حفتر يوقّع على خارطة لمشروع إسكاني كبير في ضواحي بنغازي

أخبار ليبيا24

وقع القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، السبت، على خريطة “مشروع الكرامة” الذي صُمّم بمعايير عالمية وحضارية تحت إشراف وتنفيذ هيئة الاستثمار العسكري.

وقالت القيادة العامة، إن المشروع سيُسلم بعد ذلك إلى أسر شهداء القوات المسلحة العربية الليبية، لافتًا أن ذلك يأتي من باب الشكر والتكريم للشهداء.

وأضافت، أنها ستشرع في بناء ثلاث مدن مُتكاملة في ضواحي مدينة بنغازي، تستوعب مالا يقل عن 12 مليون نسمة .

وكان حفتر قد أكد حفتر، في ملتقى أسر شهداء الوطن، تخصيص 20 ألف وحدة سكنية لأسر الشهداء والجرحى، وتوفير فرص عمل لأبنائهم.

كما أكد فتح عدد من المستشفيات والتي تختص بالرعاية الطبية لأسر الشهداء، وتتكفل القوات المسلحة بالمصاريف الدراسية لأبناء الشهداء حتى تخرجهم من الجامعات، وأن الأولوية في طلبات الحج والعمرة ستكون لأسر الشهداء .

وقال حفتر، إن القوات المُسلحة ستشرع في بناء ثلاث مدن كاملة مُتكاملة في ضواحي مدينة بنغازي تستوعب هذه المدن الجديدة مالا يقل عن 12 مليون نسمة .