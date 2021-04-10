حصاد أسبوع .. تعنت عقيلة يؤجل توحيد مؤسسات الدولة ووصول لقاح “أسترازينيكا”

أخبار ليبيا 24

شهد الأسبوع المنصرم أحداثًا متسارعة سياسية وأمنية، أبرزها تعنت عقيلة وتفرده بالقرارات يؤجل توحيد مؤسسات الدولة، وزيارة الدبيبة ووفد حكومي لمدينة تاورغاء، ووصول لقاح “أسترازينيكا” إلى ليبيا .

أحداث 03 أبريل 2021

عضو المجلس الأعلى للدولة موسى فرج، يبدي استغرابه من صمت البعثة الأممية عن ما وصفه بـ”المخالفات المتكررة” لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مرجحا صدور موقف معلن من “مجلس الدولة” بشأن قرار فتح باب الترشح للمناصب السيادية.

وزير التعليم السابق بحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، عثمان عبدالجليل ، يعرب عن تخوفه الشديد من عدم إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر القادم.

رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري ، يلتقي مع فؤاد أوقطاي نائبَ الرئيس التركي، وذلك على هامش مشاركته في مراسم تسليم السلطة بجمهورية النيجر.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ، يزور مدينة تاورغاء، لمتابعة التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن نحو تحقيق الاستقرار بها .

تركيا تقوم بتبديل فرق المرتزقة بقاعدة عقبة بن نافع “الوطية”، حيث نقلت 120 فردا من المرتزقة السوريين عبر حافلات مدنية باتجاه طرابلس على طريق العقربية الرابط بين قاعدة الوطية والطريق الساحلي الغربي في ليبيا.

أحداث 04 أبريل 2021

وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية تعلن عن وصول شحنة من لقاح سبوتنيك ضد فيروس كورونا إلى مخازن وزارة الصحة .

المجلس الرئاسي يعرب عن تضامنه ودعمه التام ووقوفه إلى جانب المملكة الأردنية بقيادة الملك عبدالله الثاني .

القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر يكرم رئيس الحكومة المؤقتة السابق، عبدالله الثني، لدوره في مساندة القوات المسلحة في الحرب على الإرهاب .

مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي، يستلم جثة مجهولة الهوية عثر عليها أسفل جسر منطقة اللثامة .

المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيش .

أحداث 05 أبريل 2021

رئيس لجنة المالية في مجلس النواب، عمر علي تنتوش يعلن إن اللجنة أنهت أعمالها واجتماعاتها لدراسة مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2020- 2021 .

رئيس وزراء مالطا ، روبرت أبيلا، يعلن عن قُرب عودة حركة الطيران بين بلاده وليبيا خلال الفترة القادمة، معربًا في مؤتمر صحفي مشترك بطرابلس مع رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، عن سعادته باستئناف عمل سفارة بلاده في طرابلس خلال الأيام القادمة.

فرق الإطفاء في هيئة السلامة الوطنية في طبرق ، تعجز عن إنقاذ حياة شاب التهمت جسده النيران داخل شقة أسرته في عمارات حي سوق العجاج.

أحداث 06 أبريل 2021

وزير الصحة في حكومة الوحدة، الدكتور علي الزناتي ، يعلن أنه سيكون من أول من يتلقى لقاح فيروس كورونا في ليبيا، لافتًا إلى أن الأولوية ستكون للعاملين في مراكز العزل وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، والعاملين في المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة.

مديرية أمن زوارة تعلن اختطاف مدير الأمن، عميد عماد الدين مسعود عبزة

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يقول إن ليبيا مستعدة لبناء شراكة استراتيجية مع إيطاليا شعارها “سيادة ليبيا أولاً“.

الدبيبة يشيد خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بالدور الذي لعبته إيطاليا في دعم الاستقرار في بليبيا، وأنها من الدول القلائل التي استمرت سفارتها في العمل من طرابلس وسط كل الظروف.

المبعوث الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش ، يرحب بإعلان المجلس الرئاسي عن إنشاء “مفوضية عليا للمصالحة الوطنية” لتعزيز الوحدة والتسامح والعدالة وحقوق الإنسان وترميم النسيج الاجتماعي بين مكونات المجتمع الليبي.

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يبحث مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بالعاصمة طرابلس فتح المجال الجوي بين ليبيا وإيطاليا في أقرب وقت ممكن.

القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر ، يؤكد أنه لن يسمح لكائن من كان المساس بالجيش والتلاعب بمصيره، متمنيا على حكومة الوحدة الوطنية العمل على إخراج المرتزقة ودعم القوات المسلحة والشرطة وفرض القانون .

وزارة النفط بحكومة الوحدة الوطنية توضح الملابسات حول قرار وزير النفط القاضي بوقف بناء مصحة النفط في بنغازي، موضحة أن اللغط الحاصل حول موضوع إيقاف آلية التعاقد المباشر لإنشاء المصحة قد تم تأويله إلى أن وزير النفط قرر إيقاف التعاقد وإلغاء الإنشاء تماماً، مشيرا إلى أن ذلك غير صحيح .

أحداث 07 أبريل 2021

الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة، محمد حمودة، يؤكد وصول 101250 جرعة من “لقاح كورونا ” من شركة سبوتنيك الروسية إلى طرابلس .

رئيس أركان قوات الجيش الوطني، عبدالرازق الناظوري ، يؤكد أن قوات الجيش قارعت الإرهاب وكانت في الموعد دائمًا.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يجري محادثات ثنائية مع أمير دولة الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح في قصر البيان لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين .

مسؤول قسم السيولة النقدية بمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، رمزي أغا، يقول إن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن أجرى تحقيقا مع محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، نافيًا أن يكون اللقاء الذي أعلن عنه المركزي هو من أجل مناقشة بعض الملفات ذات الاهتمام المشترك .

رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب يعرب عن استغرابه من حضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، حفل تخريج دفعة وصفها بـمليشيات جديدة معروفة الانتماء، وذلك في الوقت الذي يجتمع فيه ضباط القوات المسلحة في ملتقاهم الأول.

أحداث 08 أبريل 2021

الناطقة باسم الحكومة اليونانية أريستوتيليا بيلوني ، “ليبيا مستعدة لمناقشة قضية ترسيم المنطقة البحرية مع اليونان، وذلك بعد يوم من زيارة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى طرابلس . “

مبعوثة الأمم المتحدة السابقة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز ، تعرب عن أملها في أن تستمر الحكومة الإيطالية الحالية برئاسة ماريو دراغي في ضمان تقديم الدعم للأمم المتحدة وخريطة الطريق الخاصة بها في ليبيا .

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يستلم ملاحظات ديوان المحاسبة على مشروع قانون الميزانية العامة للبلاد .

رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور يؤكد اعتقال وضبط مدير أمن زوارة عميد عماد الدين مسعود عبزة.

وأوضح رئيس قسم التحقيقات أن مدير أمن زوارة متهم بقضية ضياع مبرزات مبالغ مالية وسبائك ذهبية، والجهات المختصة اتخذت الإجراءات القانونية بالخصوص، وصدر أمر ضبط وإحضار بحقه وأحيل إلى النيابة التي أمرت بحبسه.

رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر بوجواري ، يستقبل بمقر البلدية، وفد دبلوماسي مصري برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون الليبية، أحمد عبدالحميد، بحضور مندوبين عن مكتب بنغازي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي .

منظمة الصحة العالمية في ليبيا، تؤكد وصول الدفعة الأولى من لقاح أسترازينيكا أكسفورد ضد مرض فيروس كورونا المستجد.

أحداث 09 أبريل

مدير جهاز البحث الجنائي في بنغازي، عقيد صلاح هويدي ، يوجه خطاب إلى وزير الداخلية بحكومة الوحدة، عميد خالد مازن، “وزارة الداخلية تحمل طابع الجيش”.

هويدي “إذا كان الجيش الدرع الأول، فالداخلية هي الدرع الأول والثاني مجتمعان بما تقوم به من مقارعة الإرهاب في محاور القتال وتأمين المدن بعد تحريرها “.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة ، يقول إن مرتبات الموظفين حق أصيل ويجب الالتزام بمواعيد سدادها، مضيفًا أن “وزارة المالية أحالت مرتبات مارس وأبريل إلى المركزي وسنلتزم بدفع الأشهر المقبلة في مواعيدها ولن نسمح بتأخيرها”.

رئيس مؤسسة كويليام للأبحاث والعضو السابق في الجماعة الليبية المقاتلة، نعمان بن عثمان ، يؤكد تعرض وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد مازن، لهجوم مسلح أثناء تواجده بمقر الوزارة في طرابلس.

لجنة الخارجية بمجلس النواب تعقد مع نظيرتها بمجلس النواب الإيطالي اجتماعاً موسعاً لبحث آخر التطورات السياسية.

وتناول الجانبان خلال الاجتماع عن بُعد عبر الإتصال المرئي سُبل دعم إيطاليا للاستقرار في ليبيا وتعزيز التعاون بين الجانبين في جميع المجالات في مقدمتها التعاون البرلماني.