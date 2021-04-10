النصر يهزم التعاون ويتصدر المجموعة الأولى

تجمدت نقاط التعاون عند 8  في المركز السادس

10 أبريل، 2021 9:19 م
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أخبار ليبيا 24 – رياضة

تصدر  فريق النصر  فرق المجموعة الاًولى بعد أن حقق فوزا مستحق على حساب مضيفه التعاون بهدفين مقابل لاشئ أمس على ملعب أجدابيا ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز  .

سجل هذا السبق  للنصر  محترفه النيجيري “أحمد فاروق” في الدقيقة 45 وضاعف النتيجة للفحامه عزو العقوري “بنينا” في الدقيقة 52 من زمن المباراة  .

ورفع النصر بهذا الفوز رصيده إلى 16 نقطة، في صدارة ترتيب المجموعة الأولى بينما تجمدت نقاط التعاون عند 8  في المركز السادس.

10 أبريل، 2021 9:19 م
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