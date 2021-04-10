النصر يهزم التعاون ويتصدر المجموعة الأولى تجمدت نقاط التعاون عند 8 في المركز السادس

أخبار ليبيا 24 – رياضة

تصدر فريق النصر فرق المجموعة الاًولى بعد أن حقق فوزا مستحق على حساب مضيفه التعاون بهدفين مقابل لاشئ أمس على ملعب أجدابيا ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز .

سجل هذا السبق للنصر محترفه النيجيري “أحمد فاروق” في الدقيقة 45 وضاعف النتيجة للفحامه عزو العقوري “بنينا” في الدقيقة 52 من زمن المباراة .

ورفع النصر بهذا الفوز رصيده إلى 16 نقطة، في صدارة ترتيب المجموعة الأولى بينما تجمدت نقاط التعاون عند 8 في المركز السادس.