المنفي يتسلم أوراق اعتماد سفيرا بنما وتركيا

أخبار ليبيا24

تسلّم رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي، اليوم السبت، أوراق اعتماد سفيرا جمهورية بنما، أليخاندرو ميندوزا غانتس، وجمهورية تركيا، كنعان يلماز، لدى ليبيا.

السلطة السياسية الجديدة في ليبيا، مؤكدًا حرص حكومة بلاده على توثيق التعاون بين البلدين.

ورحّب المنفي بالسفير الجديد متمنيًا له التوفيق في مهامه، كما أكد حرص المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز أواصر الصداقة بين الشعبين، والتعاون في عديد المجالات.

ووجّه المنفي بمتابعة التفاهمات السابقة مع جمهورية بنما لتأطير التعاون الثنائي المشترك، مبديًا شكره للدعم السياسي الذي قدمته جمهورية بنما للشعب الليبي أمام الأمم المتحدة، كما طلب نقل تحياته إلى رئيس جمهورية بنما لورنتينو كورتيزو.

بدوره، أعرب السفير البنمي عن سعادته باعتماده سفيرًا لدى ليبيا، ونقل تهنئة حكومة بلاده بتشكيل، مشيدًا بعمق العلاقات بين البلدين، وبدعم ليبيا السابق لجمهورية بنما في أحقية ملكيتها لقناة بنما، إلى جانب الدعم والتنسيق المتبادل الجاري في المحافل الدولية.

كما تسلّم المنفي أوراق اعتماد كنعان يلماز سفيرًا ومفوّضًا فوق العادة لجمهورية تركيا في ليبيا، حيث أكد عمق العلاقات الليبية التركية، والروابط الأخوية، وأواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.

ونوّه أنه سيتم المحافظة على المصالح المشتركة التي تجمع ليبيا وتركيا خلال فترة عمل الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، وعلى أهمية عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها المتوقفة في البلاد، والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار.

وأعرب السفير التركي من جهته عن دعم بلاده للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ونقل تحيات الرئيس التركي رجب طيب إدروغان إلى رئيس المجلس الرئاسي.

وأكد استمرار دعم بلاده لعمل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، مثلما دعمت ليبيا في السابق لتحقيق الأمن والاستقرار، وأن تركيا والمنطقة تحتاج إلى ليبيا قوية ومستقرة ومزدهرة.