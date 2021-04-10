الكوني يرحب باتفاق اللجنة القانونية حول القاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر

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رحب عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، السبت، بتوصل اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى اتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات.

وقال الكوني، في تغريدة على تويتر: “نرحب بشدة باتفاق اللجنة القانونية (المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي)، على القاعدة القانونية المؤطرة لانتخابات 24ديسمبر”.

وأضاف: “يؤسس ذلك لخطوة مهمة، من شأنها حث الجميع على الالتزام باستحقاقاتهم بالخصوص”.

وتابع: “نحن هنا من أجل هذه الانتخابات، أن نخطو مع الشعب نحو موعد ليبيا التاريخي مع الديمقراطية.”

وكانت اللجنة القانونية، قد أحالت الجمعة النقاط الخلافية حول الاستفتاء على الدستور وآلية الانتخابات الرئاسية (بشكل مباشر أو غير مباشر) إلى ملتقى الحوار السياسي.

وتضم اللجنة 17 من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الـ75 تتمثل مهمتها في متابعة المسار الدستوري لخريطة الطريق.

واتفقت اللجنة في اجتماعها الذي انعقد في تونس خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.