الفلبين تبحث مع وزير الاقتصاد تعزيز التبادل الاقتصادي

أخبار ليبيا 24

التقى أعضاء السفارة الفلبينية في طرابلس بمسؤولين بوزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة وزيرها محمد الحويج، وذلك على هامش حفل افتتاح المعرض الدولي للتمور والفواكه والزيتون بقاعة عمر المختار للمؤتمرات.

وبحسب بيان السفارة أكد الحويج إنه يريد زيادة التجارة الثنائية واستكشاف مجالات التعاون الاقتصادي بين الفلبين وليبيا، منتهزا الفرصة لشكر الفلبينيين على عدم مغادرة ليبيا رغم ما شهدته من أحداث والوباء.

وأشارت السفارة إلى تعزيز السوق الفلبينية ، نظرًا لقاعدة المستهلكين الضخمة ، في ليبيا وكذلك سوق الآسيان كشريك اقتصادي محتمل.

ويستمر المعرض الذي يقام على أرض المعارض الدولية بطرابلس شارع الشريعة عمر المختار حتى يوم غد الأحد.