 الضمان الاجتماعي يختتم ملتقى القيادات 2021

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التقى رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي، إدريس حفيظة، عبر الدائرة المغلقة “زووم” بقيادات إدارات المؤسسة الضمانية ومدراء الفروع ومدراء الشركات والمراكز التابعة للصندوق؛ بالإضافة إلى مساعدي الإدارات في لقاء سنوي تحت شعار “الرقمنة وتحديات الجائحة وما بعدها”.

وأكد حفيظة خلال ملتقى القيادات اذي استمر على مدار يومي السابع والثامن من أبريل الجاري، “على أن التحدي المستمر والطلب المتزايد على التطبيقات الالكترونية ورقمنة الخدمة وما تظهره وسائل التواصل الاجتماعي من تحديات أمام صندوق الضمان الاجتماعي تحديات مجتمعة ترى فيها الإدارة العليا مساراً لا مناص عنه”.

وتناول اللقاء إيرادات ومصروفات مؤسسة مالية اقتصادية اجتماعية طامحة إلى الربحية مراعية الجدوى الاجتماعية المتوافقة مع القوانين المالية للإيرادات والمصروفات التي تحكمها.

وتابع حفيظة، “تعرضنا لضغوطات أدت إلى نضوب بعض من مصادر التمويل وعجز بعضها الأخر؛ ولكننا بفضل الله وبجهود أبناء المؤسسة استطعنا تقديم واجبنا بشكل مرضي إلا أننا لا نكف على أن نعكف مجتمعين في مجموعات عصف ذهني؛ لأن الأوضاع الاستثنائية تحتاج إلى حلول غير اعتيادية وعلى الجميع التكاتف؛ لصنع حلول لن نجدها في الكتب”.

وفي الختام ذكر احفيظة القيادات الضمانية ببدء مشوار التحدي في العام 2009 قائلاً، “واجهتنا العديد من التحديات فيما يتعلق بعمل المنظومات التي كان يعتمد عليها الصندوق في تقديم خدماته ولم نأبى بأن يستمر ارتهان منظوماتنا لدى الغير وقد قبلنا التحدي” .