الأهلي طرابلس يواصل صدارته للمجموعة الثانية

أخبار ليبيا 24 – رياضة

واصل الأهلي طرابلس تصدره لفرق المجموعة الثانية للدوري الليبي الممتاز بعد انتصاره على الوحدة بهدفين مقابل لاشئ، مساء اليوم السبت، بملعب طرابلس الدولي في الجولة السابعة للمسابقة الليبية .

تقدم الأهلي طرابلس بهدف لمهاجمه “معتز المهدي” من ضربة جزاء في الدقيقة 21، وضاعف “أسامة شطيبة” النتيجة لفريقه بهدف في الدقيقة 50 من الشوط الثاني .

وبهذا الفوز رفع الأهلي طرابلس رصيده لـ15 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 7 نقاط .