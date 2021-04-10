الأهلي طرابلس يتربع على عرش السلة الليبية
الأهلي طرابلس يتفوق على النصر ويحصد بطولة الدوري الليبي للموسم الحالي
أخبار ليبيا 24 – رياضة
تربع الأهلي طرابلس على كرة السلة الليبية هذا الموسم بعد أن نجح في حصد كأس ليبيا لكرة السلة، عقب تفوقه على النصر، بنتيجة (79-87)، مساء اليوم الجمعة، بالقاعة الكبري بالعاصمة طرابلس.
وكان الأهلي طرابلس قد حصد الأسبوع الماضي بطولة الدوري الليبي للموسم الحالي بعد أن تصدر النهايات التي لعبت على مرحلتين من ذهاب وإياب .
وقدم الأهلي طرابلس موسم رائع، بفضل عدة نجوم على رأسهم محمد الساعدي، ومحمود بلحاج، ونسيم بتدروش، والمحترف الأمريكي جاكسون، وبقيادة المدرب التونسي عبد المنعم عون .