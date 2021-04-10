إرهابية تُفجر نفسها في تونس وتقتل طفلها الرضيع

أخبار ليبيا 24 – تقارير

أعلنت وزارة الداخلية التونسية مطلع هذا الشهر، مقتل 3 إرهابيين بينهم امرأة، في عمليتين أمنيتين في الجبال الواقعة غرب البلاد على الحدود مع الجزائر.

وزارة الداخلية التونسية أوضحت يوم 01 أبريل الجاري أنها نفّذت بالتعاون مع الجيش الوطني عملية استباقية بـ “جبل المغلية” بين محافظتي سيدي بوزيد والقصرين وسط غرب البلاد أدت إلى القضاء على الإرهابي “حمدي ذويب” التابع للتنظيم الإرهابي “أجناد الخلافة” وحجز سلاح من نوع شطاير.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الإرهابي “حمدي ذويب” يعتبر أحد ابرز العناصر القيادية في تنظيم “أجناد الخلافة” التابع لتنظيم داعش.

واضافت الوزارة إن قواتها بإقليم القصرين استطاعت بعد عملية رصد القضاء على إرهابي وزوجته الأجنبية، والتي فجّرت نفسها باستعمال حزام ناسف أسفر عن موتها وابنتها الرضيعة التي كانت تحملها بين ذراعيها في حين بقيت ابنتها الثانية على قيد الحياة، دون أن تُوضح الداخلية أي معلومات اخرى عن جنسية زوجة الإرهابي أو عمرها ووظيفتها.

وتأتي هذه العمليات؛ فيما لا تزال حالة الطوارئ سارية في تونس منذ الهجمات الإرهابية الدامية التي استهدفت متحف باردو في العاصمة وفندق في سوسة مخلفة ستين قتيلا بينهم 59 سائحا أجنبياً سنة 2015.

وسبق أن تمكنت قوى الأمن التونسي والجيش من القبض على العديد من العناصر بتهمة “الانضمام إلى تنظيم إرهابي” .

وفي 03 فبراير 2021 قتل 4 جنود تونسيين جراء انفجار لغم داست عليه عربتهم العسكرية، خلال قيامهم بملاحقة مجموعة إرهابية بمرتفعات “جبل المغيلة” التي تعتبر منطقة عبور للجماعات الإرهابية؛ حيث أعلن حينها، المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، محمد زكري، عن مقتلهم.

ويعتبر الجيش التونسي تلك الجبال، بالإضافة إلى مناطق أخرى في غرب البلاد وجنوبها منطقة عسكرية مغلقة، إذ تقول السلطات التونسية إن عناصر تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” وتنظيم داعش يتحصنون بها قود زرعوا ألغاما تقليدية الصنع لتفادي ملاحقتهم.

الجدير بالذكر أن قوات الأمن التونسية تجري عمليات تمشيط داخل المدن وفي الأرياف والجبال لتعقب العناصر الإرهابية المتحصنة فيها، حيث نجحت في الحد من قدرة هذه التنظيمات الإرهابية على تنفيذ هجمات إرهابية في البلاد، كما أنها استطاعت القضاء على عدد لا بأس به من قادتها.