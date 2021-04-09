مفندة مزاعم بن عثمان..وزارة الداخلية تنفي مزاعم اقتاحم مقرها في طرابلس

أخبار ليبيا24

نفت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المزاعم والأخبار بخصوص اقتحام مقر الوزارة في طريق المطار في العاصمة طرابلس.

وأبدت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” ما نشر وينشر على صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار زائفة وعارية عن الصحة تمامًا والتي مفادها اقتحام مقر الوزارة بطريق المطار.

وأكدت الوزارة عدم صحة ما نشر، وتفنّد تلك المعلومات جملة وتفصيلاً، موضحة أن تلك الإشاعات لن تزيدها ومنتسبيها كافةً إلا قوة وإصرارًا على محاربة الجريمة وضبط مرتكبيها.

وأهابت الوزارة بكل أبناء ليبيا عدم التعاطي مع تلك الإشاعات والانتباه إليها جيدا باعتبارها تضر بأمن و استقرار البلاد.

وكان رئيس مؤسسة كويليام للأبحاث والعضو السابق في الجماعة الليبية المقاتلة، نعمان بن عثمان أكد نقل وزير الداخلية خالد مازن من محل إقامته في حي دمشق الى مكان غير معروف لحمايته و حفاظاً على سلامته ، بعد تعرضه لهجوم من قبل مجموعة مسلحة أثناء تواجده في الوزارة.

وأضاف بن عثمان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نقلًا عن مصادر وصفها بـ”الموثوقة” تؤكد بأن وزير الداخلية لازال داخل العاصمة طرابلس ، مختبئاً في منطقة ابوسليم .