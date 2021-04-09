مركز الرقابة على الأغذية البيضاء يحذر من عصير “تانج”

أخبار ليبيا24

أكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع البيضاء اليوم الجمعة وجود عصير “تانج” بنكهة البرتقال داخل الأسواق الليبية وطريقه دخوله غير شرعية.

وخاطب مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع البيضاء محمد عبدالسلام جهاز الحرس البلدي فرع الجبل الأخضر والجهات الضبطية داخل المدينة بخصوص العصير.

وأوضح عبدالسلام بحسب الحساب الرسمي للمركز على “فيسبوك” أن العصير محظور لوجود ألوان محظورة به وهي صبغة ترترازين E102.

وشدد مدير الفرع على جميع الجهات الضبطية بجميع المدن بتشكيل دوريات مكثفة داخل الأسواق وسحب هذا المنتج ومنعه من التداول مما يسبب خطر على صحة وسلامة المواطن.