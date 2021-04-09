مؤكدا بأنها ستقود إلى انتخابات ديسمبر.. لودريان يجدد دعم بلاده العملية السياسية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

جدد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، دعم بلاده العملية التي تقودها الأمم المتحدة، والتي رأي أن من شأنها أن تُفضي إلى تنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 من الناحية السياسية، وإلى انسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وقال لودريان خلال اتصال هاتفي مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، “أن التقدم السياسي في ليبيا محرز في الآونة الأخيرة”.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الفرنسية تطرقت محادثات لودريان وبوريطة إلى العلاقات الثنائية بين فرنسا والمغرب، إضافة إلى التطورات في منطقة الساحل، والوضع الراهن في الصحراء الغربية.

يشار إلى أن لودريان زار طرابلس نهاية مارس الماضي، وعقد رفقة نظيريه الإيطالي لويغي دي مايو والألماني هايكو ماس، مؤتمرًا صحفيًا مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، أكدوا خلاله التزامهم بدعم الاستقرار في ليبيا، وحثوا على ضرورة انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.