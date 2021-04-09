شركة البريقة تعلن دخول أحد خزاناتها المتضررة بمستودع طرابلس للعمل من جديد

أخبار ليبيا24

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، الخميس، عن انتهاء فرق الصيانة بمستودع طرابلس النفطي بطريق المطار من تجهيز خزان وقود البنزين رقم 120 بسعة تخزينية تقدر بـ 25 مليون لتر.

وقالت الشركة، أنها بدأت في الوقود لتعبئة رصيد الخزان وإعادة تشغيل كل خطوط الأنابيب المتصلة بالمضخات ومنصات التعبئة والخاصة بالتوزيع.

وأوضحت الشركة، أن هذا الخزان يعد واحدًا من الخزانات التي تضررت أثناء الاشتباكات المسلحة، ما أدى إلى في فقدانها للسعات التخزينية الإستراتيجية لمادة الوقود بأنواعه.