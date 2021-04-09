رصيف البريقة في طبرق يستقبل 17 مليون لتر من البنزين

أخبار ليبيا24-خاص

استقبل الخميس رصيف شركة البريقة في طبرق ناقلة وقود تحمل 17 مليون لتر من وقود البنزين.

وقال مدير إدارة منطقة طبرق بشركة البريقة لتسويق النفط، عيد حدوث المنصوري، لأخبار ليبيا24، إن الناقلة “هستريا غيما” رست على رصيف الميناء

وبدأت في تفريغ الشحنة.

وأضاف المنصوري، أن شركة البريقة بدأت في ضح البنزين إلى صهاريج الشركة في المستودع الرئيسي غرب طبرق.

وأكد، أنه تم تعبئة كل الفراغات في الخزانات وأصبح المخزون متكامل، ويقدر بأكثر من 30 مليون لتر من البنزين ويكفي لمدة شهر.

وأوضح المنصوري، أن الشركات الناقلة تقوم بنقل الوقود إلى الأبرق غربًا وإلى إمساعد شرقًا وإلى الجغبوب جنوبًا.

كما أكد المنصوري، على عدم وجود أي أزمات في الوقود بنوعيه البنزين والديزل خلال شهر رمضان المبارك.

وقال، إن المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة تواصلان توفير الطلبيات الخاصة بالوقود تباعا لكل المناطق في ليبيا.

وأضاف، أنه بالنسبة للغاز، فإن العمل بمستودع طبرق مستمر بصفة يومية والغاز متوفر، كما أن سيارات نقل الغاز المسال مستمرة من مستودع رأس المنقار بواقع يصل إلى 6 سيارات يوميًا.

وبيّن أنه يتم توزيع 27 سيارة غاز يوميًا على المناطق والإنتاج اليومي أكثر من 7 آلاف اسطوانة.