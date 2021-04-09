خارجية النواب تبحث مع نظيرتها في مجلس النواب الإيطالي آخر التطورات السياسية

أخبار ليبيا24

عقدت لجنة الخارجية بمجلس النواب مع نظيرتها بمجلس النواب الإيطالي اليوم الجمعة اجتماعاً موسعاً لبحث آخر التطورات السياسية.

وتناول الجانبان خلال الاجتماع عن بُعد عبر الإتصال المرئي سُبل دعم إيطاليا للاستقرار في ليبيا وتعزيز التعاون بين الجانبين في جميع المجالات في مقدمتها التعاون البرلماني.

وأكد الجانبان أهمية العلاقات بين البلدين الصديقين والحرص على التنسيق والعمل على القضايا المشتركة أبرزها ملف الهجرة وتعزيز التعاون التجاري بالإضافة إلى العمل على تنمية الجنوب الليبي.

واتفق الجانبان على تواصل الاجتماعات وتنظيم زيارات متبادلة من أجل أن تدعم الدبلوماسية البرلمانية التقارب بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة.

يذكر أن الاجتماع حضره رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري، ونائبه حسن البرغوثي والأعضاء الصالحين عبد النبي، وإبراهيم كرنوفودة، وفريحة الحضيري، وطارق الاشتر، وعن الجانب الإيطالي رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الإيطالي بيروني فاسينو، والنواب باسكيل فيراري، وميريل ايملوزي، ليا كورتيبل، بالإضافة إلى سفيري إيطاليا وليبيا بالبلدين.