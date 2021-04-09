حراك موظفي قطاع البريد والاتصالات يطالب بإيقاف “قرقاب” 

أخبار ليبيا24

طالب حراك موظفي قطاع البريد والاتصالات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية إيقاف “المغتصب” للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة المدعو فيصل قرقاب.

وناشد الحراك في بيان لهم عقب وقفة احتجاجية بالحفاظ على ماتبقى من قطاع الاتصالات وبالعمل وبشكل مستعجل وفوري على إيقاف “قرقاب”، أو كما يسمى في منصات التواصل بـ “ملك الفساد”، حسب البيان.

وشدد حراك موظفي قطاع البريد في بيان لهم خلال وقفة احتجاجية على ضرورة محاكمة قرقاب وكل من تعاون معه بالإضرار بالقطاع.

ودعا الحراك إلى إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة بمشاركة أبناء القطاع، لافتين إلى ان رواتب الموظفين لاتقبل التفاوض كما يفعل رئيس القابضة “المغتصب”.

وتابع الحراك :“نحن لا نقول ذلك إلا من منطلق المطالبة بحقوق الموظفين والتي أصبحت محل ابتزاز من هذا الكابوس المتربع على عرش شركات البريد والاتصالات منذ أكثر من سبع سنوات وخلال هذه السنوات أصبحت بعض الشركات عاجزة عن صرف مرتبات الموظفين”.

وأوضح حراك موظفي قطاع البريد أن رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات اتخذ سياسة مساوقه الموظفين وتدهور قطاع الاتصالات وانعدمت أبسط الخدمات داخل المدن فما بالك بمناطق الجنوب الذي نكاد نحسبه خارج ليبيا”.

وأضاف الحراك :”لا يخفى علينا جميعا أن هذا القطاع يعد عصب الحياة وعنصر أساسي للتنمية وداعمة للاقتصاد الوطني ومن الطبيعي أن يعزز الاستقرار وعامل أساسي في توفير الأمن والحفاظ على الأمن القومي ووحدة الوطن ولكن

هذا المغتصب للشركة القابضة للبريد والاتصالات كان معتمدًا على الإرادة السياسية السابقة المتمثلة (المجلس الرئاسي السابق) بتمرير بقائه على القطاع بالتزوير ودون أي سند قانوني وكل مايقوم به من إجراءات مخافة للقانون التجاري 23 لسنة 2010م وعزز بها الانقسام داخل الشركات.