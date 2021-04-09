تحطم طائرة تدريب تركية ونجاة قائديها

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، نجاة قائدي طيارة تحطمت خلال طلعة تدريب إثر سقوطها في البحر قبالة سواحل إزمير.

وهذا الحادث الثاني من نوعه خلال 3 أيام حيث تحطمت، الأربعاء ، طائرة تدريب عسكرية تابعة للقوات الجوية التركية في مدينة قونية، وسط البلاد، ما أسفر عن مصرع قائدها.

وقالت الوزارة، في بيان وفقًا لوكالة الأناضول، إن طائرة من طراز “KT-1” تابعة لقيادة القاعدة الجوية الرئيسية الثانية في إزمير، سقطت في البحر قبالة قضاء “فوتشه” خلال طلعة تدريب.

وأشارت إلى إنقاذ قائدي الطائرة خلال أعمال البحث والانقاذ التي انطلقت بشكل فوري.

ولم تحدد الوزارة سبب سقوط الطائرة.