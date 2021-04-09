بعد ساعات من إعلان رفع الحظر..إقفال مقرات قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في سرت

أخبار ليبيا24

أعلنت بلدية سرت اليوم الجمعة، إيقاف العمل بقطاعي الزراعة والثروة الحيوانية والثروة البحرية في سرت لعشرة أيام بدء من اليوم.

وبحسب الناطق الرسمي باسم المجلس التسييري لبلدية سرت فإن هذا الإجراء جاء بسبب حالات اشتباه وإصابة بفيروس «كورونا المستجد» بين عدد من الموظفيين بالقطاعين.

وأكد الناطق أن الإيقاف سيتواصل إلى أن يتم تعقيم المقرات في القطاعين وإجراء التحاليل لجميع الموظفين للتأكد من خلوهم من الفيروس .

وكانت بلدية سرت أعلنت عن رفع حظر التجول المفروض داخل نطاق البلدية اعتبارًا من اليوم الجمعة، وذلك بعد استيفاء مدة الحظر المفروض بقرار رئيس المجلس التسييري.

وقال الناطق الرسمي بالمجلس التسييري لبلدية سرت إنه تم رفع الحظر نهائيا بالمدينة مع استئناف الدراسة بكافة المؤسسات التعليمية ومزاولة كافة الأنشطة بسرت أعمالها بما فيه سوق بيع السيارات.

ونبه الناطق مدراء ومراقبي القطاعات والمؤسسات الخدمية ومسؤولي الشركات الخدمية بعودة العمل لكافة الموظفين لأعمالهم مع ضرورة أتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية لمكافحة فيروس كورونا بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.