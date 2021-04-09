بعثة الأهلي بنغازي تصل جوهانسبرغ منقوصة بـ 9 لاعبين

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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنغازي، اليوم الجمعة إلى مدينة جوهانسبرغ، لمواجهة فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي .

وأعلن نادي الأهلي بنغازي عن غياب تسعة لاعبين دفعة واحدة من بعثة الفريق الأول لكرة القدم عن اللقاء الذي سيجمع الفريقين الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبحسب بيان النادي الأهلي عبر صفحته بـ فيسبوك، فإن معاذ الشيخي يغيب بسبب إصابته بفيروس كورونا، وجمعة العبار ، وإبراهيم المنتصر وعمر الشاعري وعبدالله الشعافي يتغيبون بسبب قرار فني، في حين يتغيب عبدالله العرفي بسبب الإصابة، فيما يتغيب محمد التاورغي بسبب قـرار إداري.

وكان قد انتهى لقاء الذي جمع فريق الأهلي بنغازي أمام ضيفه فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في المباراة التي جمعتهما مطلع أبريل الجاري بملعب شهداء بنينا ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بالكونفدرالية بدون أهداف.