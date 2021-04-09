المنفي يعزي ملكة بريطانيا في وفاة الأمير فيليب قصر باكينغهام يعلن وفاة الأمير فيليب عن عمر ناهز 99 عامًا

أخبار ليبيا 24 – خبر

نعي رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي وفاة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية.

المنفي قال في برقية تعزية إلى جلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة تلقينا ببالغ الأسى نبأ وفاة صاحب السمو الملكي الأمير “فيليب دوق أدنبرة” .

وتقدم المنفي إلى الملكة إليزابيث وإلى العائلة المالكة وإلى الشعب البريطاني الصديق بخالص التعزية والمواساة.

وأعلن قصر باكنغهام، الجمعة، وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية عن 99 عاما.

وقال القصر في بيان: “ببالغ الحزن تعلن الملكة وفاة زوجها الحبيب الأمير فيليب دوق أدنبره”.

وأضاف “توفي صباح اليوم في قلعة وندسور. ستصدر المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب”.

والشهر المنصرم، أعلن قصر باكنغهام أن الأمير فيليب خضع “لعملية تكللت بالنجاح” لمعالجة مشكلة في القلب شخّصت لديه سابقا.

وأضاف أن “الأمير سيمكث في المستشفى أياما عدة لكي يتلقى العلاج ويرتاح ويستعيد عافيته”.

وقد اعتزل الأمير فيليب الحياة العامة في أغسطس 2017 بعد مشاركته في أكثر من 22 ألف مناسبة رسمية منذ اعتلاء زوجته العرش في 1952. ويواصل مرافقة الملكة في بعض الإطلالات العلنية.