اللجنة القانونية لملتقى الحوار تختتم اجتماعها بالاتفاق على القاعدة الدستورية لإجراء انتخابات ديسمبر

أخبار ليبيا24

أعلنت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي اليوم الجمعة اختتام اجتماعها بالاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات 24 ديسمبر 2021.

وأضافت اللجنة في بيان لها أنها ستقدم هذه القاعدة الدستورية مرفقة مع تقريرها النهائي إلى الملتقى في أقرب وقت للنظر فيه.

وكانت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص قالت أمس الخميس إن موعد الانتخابات ثابت في 24 ديسمبر المقبل، والجميع متفق على إجراء الانتخابات في موعدها.

وأضافت بوقعيقيص لـ”أخبارليبيا24″إنهم قاربوا على الانتهاء، وتم تأجيل النقاش حول الانتخابات الرئاسية إلى آخر الجلسة.

وأوضحت عضو اللجنة القانونية أن اللجنة اتفقت بعد نقاش وجدل على أن تكون بنغازي هي المقر الرئيسي لمجلس النواب القادم.

وأشارت بوقعيقيص إلى أن الجلسة شهدت خلافًا حول نص قسم اليمين الدستورية والحلف على أهداف ومبادئ فبراير، حيث يرى البعض ألا يتضمن القسم أهداف ثورة فبراير، والبعض الآخر يرى الاستمرار في ذلك باعتبار أن المرحلة لا تزال تخضع للإعلان الدستوري المنبثق عن فبراير.