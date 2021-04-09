العقود الآجلة لأسعار النفط تواصل الهبوط

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انخفضت العقود الآجلة للنفط اليوم الجمعة في ظل انكماش الطلب مع زيادة الإمدادات العالمية منذ اتفاق تحالف “أوبك+”.

وهبطت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم يونيو المقبل 0.17 بالمائة لتتداول عند 63.17 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 63.28 دولارًا للبرميل، وذلك بعدما اختتمت تداولات الأمس عند 63.20 دولارًا للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم مايو القادم 0.10 بالمائة لتتداول عند مستويات 59.70 دولارًا للبرميل بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 59.60 دولارًا للبرميل.