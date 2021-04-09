الشحنة الثانية..وصول 100 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك لطرابلس

أخبار ليبيا24

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية اليوم الجمعة وصول شحنة من لقاح سبوتنيك بعدد “100000” جرعة لمخازن وزارة الصحة ضمن سلسلة من الشحنات.

وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن أمناء المخازن المختصين ضمن الحلقة الباردة بوزارة الصحة باشروا بتخزين اللقاح ليتم توزيعها في القريب العاجل.