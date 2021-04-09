الشحنة الثانية..وصول 100 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك لطرابلس
أخبار ليبيا24
أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية اليوم الجمعة وصول شحنة من لقاح سبوتنيك بعدد “100000” جرعة لمخازن وزارة الصحة ضمن سلسلة من الشحنات.
وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن أمناء المخازن المختصين ضمن الحلقة الباردة بوزارة الصحة باشروا بتخزين اللقاح ليتم توزيعها في القريب العاجل.
وأشارت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية إلى أن هذه هى الشحنة الثالثة ضمن سلسلة شحنات ستأتي تباعًا.
واستقبلت ليبيا أمس الخميس، الدفعة الأولى من لقاح «أسترازينيكا» ضد مرض «كوفيد 19» عبر مرفق «كوفاكس» حيث تُقدر بـ57 ألفًا و600 جرعة.
وقالت منظمة الصحة العالمية في حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «يمثل هذا الحدث لحظة تاريخية أخرى للتعبير عن التضامن العالمي والمساواة في توزيع اللقاح».