السني : الليبيون يأملون نجاح الانتخابات القادمة بسبب فشل الاستحقاقات السابقة السني : يجب على الجميع أن يعلم أن هناك استحقاقات تخص الحكومة وأخرى تخص المشرعين

أخبار ليبيا 24- متابعات

قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، إن الشعب الليبي بأكمله يتساءل عن مدى إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها، بسبب التجارب السابقة، لأن الاستحقاقات السابقة كانت تفشل.

السني ذكر في مقابلة له، عبر قناة “الحرة” الأمريكية، أن “ليبيا مرت خلال 10 سنوات بانتخابات تشريعية فقط، ولم يحدث في تاريخ ليبيا المعاصر، انتخاب رئيس للدولة، وهذه مفارقة في حد ذاتها، والكل يأمل نجاح هذه الانتخابات”.

وتابع “يجب على الجميع أن يعلم أن هناك استحقاقات تخص الحكومة، وأخرى تخص المُشرعين، ودون إيجاد القوانين والقاعدة الدستورية اللازمة والقوانين الانتخابية، لن تنجح الانتخابات”.

واستفاض “هناك لجنة قانونية منبثقة من لجنة الحوار السياسي، تحت إشراف الأمم المتحدة، تجتمع الآن لمحاولة الاتفاق على القوانين الانتخابية اللازمة، وهناك لجنة تابعة لمجلسي “النواب والدولة”، اجتمعت في الغردقة وتعمل في هذا المسار”.

وبين السني، أن تعدد هذه المسارات وعدم التقائها في نقطة توافق وتأخر خروج هذه القوانين اللازمة، قد يهدد إجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر المقبل .

واختتم “نأمل خيرًا بالتوافق الدولي الأخير، ورأينا بيان رئاسي من مجلس الأمن، لدعم مخرجات حوار تونس، ونعلم أن هناك عمل من خلال بريطانيا لإعداد قرار من مجلس الأمن يدعم وقف إطلاق النار ومخرجات الحوار السياسي والانتخابات، ويحاول دعم حكومة الوحدة بشكلها الحالي حتى ننتقل للمرحلة القادمة”.