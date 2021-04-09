أبرز المعلومات عن لقاح “أسترازينيكا”
تكلفته ضئيلة تبلغ 3 إلى 4 دولارات أمريكية لكل جرعة
أخبار ليبيا24- أنفوغرافيك
– إنتاج جامعة أكسفورد مع شركة آسترازينيكا البريطانية -السويدية .
– تكلفته ضئيلة تبلغ 3 إلى 4 دولارات أمريكية لكل جرعة .
– سهل التخزين ويتطلب بين 2 و8 درجات مئوية .
– قادر على مكافحة السلالة الجديدة لكورونا .
– يستند إلى فيروس آخر غدّي منتشر بين القرود .
– آمن بحسب تأكيد منظمة الصحة العالمية .
– عدد الجرعات 2 وتتراوح المدة بينهما من 4 إلى 6 أسابيع .
– مفعول اللقاح من 7 إلى 14 يوما من أخذ الجرعة الثانية .
– الأعراض الجانبية (الاحمرار، الغثيان، التورم، الشعور بالحمى، آلام المفاصل، الإعياء العام) .
– أول ما استخدم في بريطانيا .
– أول شحنة وصلت إلى ليبيا في 08 أبريل 2021 وبلغت 57600 جرعة .