أبرز المعلومات عن لقاح “أسترازينيكا” تكلفته ضئيلة تبلغ 3 إلى 4 دولارات أمريكية لكل جرعة

أخبار ليبيا24- أنفوغرافيك

– إنتاج جامعة أكسفورد مع شركة آسترازينيكا البريطانية -السويدية .

– تكلفته ضئيلة تبلغ 3 إلى 4 دولارات أمريكية لكل جرعة .

– سهل التخزين ويتطلب بين 2 و8 درجات مئوية .

– قادر على مكافحة السلالة الجديدة لكورونا .

– يستند إلى فيروس آخر غدّي منتشر بين القرود .

– آمن بحسب تأكيد منظمة الصحة العالمية .

– عدد الجرعات 2 وتتراوح المدة بينهما من 4 إلى 6 أسابيع .

– مفعول اللقاح من 7 إلى 14 يوما من أخذ الجرعة الثانية .

– الأعراض الجانبية (الاحمرار، الغثيان، التورم، الشعور بالحمى، آلام المفاصل، الإعياء العام) .

– أول ما استخدم في بريطانيا .

– أول شحنة وصلت إلى ليبيا في 08 أبريل 2021 وبلغت 57600 جرعة .