غياب 9 لاعبين من الأهلي أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي

أخبار ليبيا24

ذكر النادي الأهلي الليبي اليوم الخميس أن بعثة الفريق الأول المغادرة باتجاه جنوب أفريقيا تشهد غياب عدد 9 لاعبين.

وأوضح نادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن معاذ الشيخي يغيب بسبب ” كوفيد 19″، وجمعة العبار ، وإبراهيم المنتصر عمر الشاعري عبدالله الشعافي يتغيبون بسبب “قرار فني “، ويتغيب عبدالله العرفي بسبب الإصابة، فيما يتغيب محمد التاورغي بسبب قـرار إداري.

ويتوجه الأهلي بنغازي إلى جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات دوري المجموعات من كأس الكونفيدرالية الأفريقية.