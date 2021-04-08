غدا انطلاق الأسبوع السابع من الدوري الممتاز لكرة القدم

8 أبريل، 2021 11:21 م
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أخبار ليبيا 24 

تنطلق غدًا الجمعة مباريات الأسبوع السابع ضمن مسابقة الدوري الممتاز من مرحلة الذهاب للمجموعة الثانية للموسم الرياضي 2020 – 2021، بإقامة مباراة واحدة حسبما أعلنته لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم.

قالت وكالة الأنباء الليبية أن المحلة سيستضيف الشط على أرضية ملعب طرابلس الدولي على تمام الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي.

وستتواصل مباريات الأسبوع السابع للمجموعة الثانية حسب المواعيد والملاعب التالية:

 

السبت 10 أبريل:

رفيق × السويحلي .. ملعب صبراتة

الاتحاد المصراتي × الأولمبي .. ملعب مصراتة

الوحدة × الأهلي طرابلس .. ملعب طرابلس, على تمام الساعة الرابعة مساء.

 

الأحد 11 أبريل:

أبو سليم × الاتحاد .. ملعب طرابلس ,

الخمس × المدينة .. ملعب الخمس, على تمام الساعة الرابعة مساء.

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8 أبريل، 2021 11:21 م
11
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