رسائل “حفتر” خلال ملتقي ضباط الجيش الأول

حفتر : الجيش لا يزال قويا وقد ازداد قوة واستعدادًا

8 أبريل، 2021 10:25 ص
64
171177598 534411340875849 4015713487707667718 n
171177598 534411340875849 4015713487707667718 n

أخبار ليبيا24- أنفوغرافيك

  • لن نسمح لأيا كان بالمساس بالجيش أو التلاعب به .
  • الجيش لا يزال قويا وقد ازداد قوة واستعدادًا.
  • معركة الشرف والكرامة لن تنتهي حتى نصل إلى إرجاع هيبة الدولة، وتأمين حدودها.
  • معارك الكرامة صفحات مشرفة بدماء طاهرة زكية نادرة قلّ نظيرها في التاريخ .
  • نتمني من حكومة الوحدة الوطنية العمل وبكل قوة لإخراج المرتزقة، ووضع الترتيبات الأمنية .
  • القوات المسلحة هي صمّام الأمان للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي .
170729651 776618209916633 4977689414351721643 n
170729651 776618209916633 4977689414351721643 n
8 أبريل، 2021 10:25 ص
64
زر الذهاب إلى الأعلى