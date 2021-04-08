رسائل “حفتر” خلال ملتقي ضباط الجيش الأول
حفتر : الجيش لا يزال قويا وقد ازداد قوة واستعدادًا
أخبار ليبيا24- أنفوغرافيك
- لن نسمح لأيا كان بالمساس بالجيش أو التلاعب به .
- الجيش لا يزال قويا وقد ازداد قوة واستعدادًا.
- معركة الشرف والكرامة لن تنتهي حتى نصل إلى إرجاع هيبة الدولة، وتأمين حدودها.
- معارك الكرامة صفحات مشرفة بدماء طاهرة زكية نادرة قلّ نظيرها في التاريخ .
- نتمني من حكومة الوحدة الوطنية العمل وبكل قوة لإخراج المرتزقة، ووضع الترتيبات الأمنية .
- القوات المسلحة هي صمّام الأمان للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي .