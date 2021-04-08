دغيم: الزيارات الخارجية من اختصاص الرئاسي لا الحكومة

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قال عضو مجلس النواب زياد دغيم، إن الزيارات الخارجية ليس من اختصاص حكومة الوحدة الوطنية، بل من اختصاص المجلس الرئاسي.

وأكد دغيم تصريح صحفي، أن اختيار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للكويت محطةً أولى في جولته الخليجية، جاء لدورها الحيادي نحو ليبيا بشرقها وغربها.

وتابع دغيم، “مهام حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها لا بد أن تتركّز على الداخل وحل المختنقات، وهي مهمة كبيرة وشاقة”.

وأوضح دغيم أن زيارات الحكومة الخارجية حاليا لبعض الدول المتداخلة في الملف الليبي تعني تعطيل الدولة الليبية وفرض شروط وطلبات على كاهلها.

وكان قد أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الأربعاء محادثات ثنائية مع أمير دولة الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح في قصر البيان لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.