حراك “24 ديسمبر” يحذر من التلاعب بحق الشعب الليبي في انتخاب مباشر لرئيس البلاد

8 أبريل، 2021 2:39 م
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frame 2021 04 08T143713.773
frame 2021 04 08T143713.773

أخبار ليبيا24

حذر حراك من أجل 24 ديسمبر من مغبة التلاعب بحق الشعب الأصيل في انتخاب مباشر لرئيس يخدمه وينهي مهزلة تدخل السلطة التشريعية في التنفيذ.

وقال الناطق الرسمي باسم حراك من أجل 24 ديسمبر عبدالله الغرياني في بيان نشر عبر حساب الحراك على “فيسبوك” :”لايمكن أن نقبل مصادرة حق الشعب وحرمانه من اختياره رئيسه”.

وأكد الغرياني أن هذا حق اصيل للشعب الليبي، لافتا إلى دعمهم عمل اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي المنعقدة في تونس، لإنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية و الرئاسية المباشرة.

وتابع الناطق الرسمي :”حراك من أجل 24 ديسمبر حراك مدني سلمي سيجد نفسه مضطرا إلى النزول للساحات والميادين ضد هذا الانحراف”.

وأضاف الغريتني :”أن الحراك سيدعو إلى إضراب عام وعصيان مدني حتى يعود حق انتخاب رئيس لليبيين إلى الليبيين أنفسهم بعيدا عن الأجندات والصفقات المشبوهة”.

8 أبريل، 2021 2:39 م
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