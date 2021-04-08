 بوجواري يبحث مع وفد مصري إجراءات فتح القُنصلية المصرية في بنغازي

أخبار ليبيا 24

استقبل رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر بوجواري، بمقر البلدية، اليوم الخميس وفد دبلوماسي مصري برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون الليبية، أحمد عبدالحميد، بحضور مندوبين عن مكتب بنغازي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وبحسب بيان البلدية تناول اللقاء الإجراءات المُتعلقة بفتح القُنصلية المصرية في مدينة بنغازي في الفترة القريبة المقبلة وتصحيح الأوضاع القانونية للعمالة المصرية بالتنسيق مع الجهات المعنية والتعاون المُشترك فيما يتعلق بعقد لقاء لرجال الأعمال المصريين والليبيين في مدينة بنغازي من خلال الغُرف التجارية لدى الطرفين، بالإضافة إلى تذليل الصعاب التي تواجه المدرسة المصرية في بنغازي.

وأثنى رئيس الوفد المصري على حُسن الاستقبال والتعاون الذي أبدته بلدية بنغازي بشأن العمل على سرعة عودة افتتاح القنصلية المصرية في مدينة بنغازي.