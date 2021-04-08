بمشاركة عميد البلدية.. وقفة احتجاجية في طبرق استنكارا على هدم المقر الرئيسي لمفوضية الكشافة

أخبار ليبيا 24

نظم منتسبو مفوضية طبرق للكشافة والمرشدات، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية استنكارا لتعرض له مقرهم الرئيسي بالمدينة إلى الهدم.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية عميد البلدية فرج بوالخطابية وعدد من أهالي المدينة، وجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طبرق وجمعية طبرق للتراث والدراسات التاريخية.

ودان منتسبو المفوضية في بيان تابعته أخبار ليبيا 24، فعل من وصفوهم بأيدي الخراب والغدر وضعاف النفوس، الذين قاموا بهدم الصرح التاريخي الذي يعتبر رمزاً من رموز المدينة، حيث أن المبنى شيد منذ عام 1939، ويعتبر إرث تاريخي للمدينة بالكامل وخرج من سقفه الآلاف من خيرة رجال ونساء المدينة.

وطالب منتسبو مفوضية الحركة الكشفية أهالي المدينة والبلدية والمشائخ والأعيان والحكماء والشباب باتخاذ موقف حازم ووقفة جادة بخصوص مقر كشاف طبرق، ورد الظلم الذي وقع عليهم، وعلى مؤسسة قارب عمرها 60 عاماً من خدمة الوطن والمواطن.