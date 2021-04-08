اليسير: أردوغان يستخدم وجوده في ليبيا لتعميق نفوذه بالمنطقة العربية وأفريقيا اليسير: أردوغان يزعم أنه يحاول تحقيق مكاسب اقتصادية في ليبيا .. وهذا مغلوط

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام السابق، عبدالمنعم اليسير، أن الرئيس التركي أردوغان لا يريد الخروج من الغرب الليبي، مشددًا على أنه بالعكس يريد السيطرة على كامل البلاد .

اليسير رفض في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، ما يؤكده البعض بأن أردوغان ينتظر تحقيق مكاسب اقتصادية ضخمة تتحقق له عبر اتفاقيات تقوم السلطة الانتقالية بإبرامها معه، مقابل انسحابه من ليبيا.

ورأى أن أردوغان لم ينقل هذا الحجم الضخم من ترسانته العسكرية إلى ليبيا، فقط لمجرد البحث عن عقود واستثمارات بعدة مليارات مهما بلغت، منوها بأن المصالح والاستثمارات التركية مضمونة في السوق الليبية، منذ عهد نظام القذافي.

وأوضح أن المرتزقة الذين جلبهم أردوغان جزء من آلياته، لافتا إلى أنه يسعى للوجود في ليبيا لمدة طويلة حتى يتمكن من تعميق نفوذ بلاده بالمنطقة العربية والقارة الأفريقية، مضيفا “هذا ما يشير إليه سعيه للتوسع الدبلوماسي، وإقامته للقواعد العسكرية ببعض بلدانها”.