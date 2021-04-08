الصحة العالمية: وصول لقاح أسترازينيكا إلى ليبيا يمثل المساواة في التوزيع

أخبار ليبيا 24

أكدت منظمة الصحة العالمية في ليبيا، اليوم الخميس، وصول الدفعة الأولى من لقاح أسترازينيكا أكسفورد ضد مرض فيروس كورونا المستجد.

وقالت المنظمة ،في تغريدة لها عبر تويتر، “يمثل هذا الحدث لحظة تاريخية أخرى للتعبير عن التضامن العالمي والمساواة في توزيع اللقاح”.

وأعلن مدير إدارة التطعيمات، بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور عبدالباسط سميو، في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24، وصول الشحنة الثانية من لقاح كورونا إلى طرابلس، موضحا أن هذه الدفعة هي الأولى من نوعها عبر آلية كوفاكس.

وبيّن أن الشحنة الثانية تبلغ 57600 جرعة من لقاح أسترازينيكا أكسفورد، وتعتبر الشحنة هي الثانية بعد دخول لقاح سبوتنك إلى ليبيا في الأيام الماضية.