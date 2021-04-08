الأهلي طرابلس يدعم صفوفه بصفقة ثنائية من الدوري المصري
استعارة الثنائي "حسام حسن" والليبي "محمد الترهوني" لنهاية الموسم الحالي
أخبار ليبيا 24 – رياضة
أعلن نادي الأهلي طرابلس رسميًا استعارة الثنائي “حسام حسن”، والليبي “محمد الترهوني”، لاعبي سموحة، لنهاية الموسم الحالي .
ووقع الثنائي بشكل رسمي، لدعم صفوف فريق الأهلي طرابلس لكرة القدم، الذي يشرف عليه المدير الفني المصري طلعت يوسف .
ويعد “حسام حسن”، أحد أبرز هدافي الدوري المصري هذا الموسم، بعد أن سجل 8 أهداف، ومن جهته لعب “الترهوني” لسموحة الموسمين الماضين وقدم أداء مميز .