الأهلي طرابلس يدعم صفوفه بصفقة ثنائية من الدوري المصري

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أعلن نادي الأهلي طرابلس رسميًا استعارة الثنائي “حسام حسن”، والليبي “محمد الترهوني”، لاعبي سموحة، لنهاية الموسم الحالي .

ووقع الثنائي بشكل رسمي، لدعم صفوف فريق الأهلي طرابلس لكرة القدم، الذي يشرف عليه المدير الفني المصري طلعت يوسف .

ويعد “حسام حسن”، أحد أبرز هدافي الدوري المصري هذا الموسم، بعد أن سجل 8 أهداف، ومن جهته لعب “الترهوني” لسموحة الموسمين الماضين وقدم أداء مميز .