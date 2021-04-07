مصراتة تشهد احتفالية بيوم الصحة العالمي لمنظمة الصحة العالمية بليبيا

أخبار ليبيا24

احتفلت منظمة الصحة العالمية في ليبيا بيوم الصحة العالمي، الذي يحتفل به يوم 7 أبريل من كل عام.، مع العاملين الصحيين والمرضى وأفراد أسرهم المرافقين في عدد من المؤسسات الصحية في مصراتة.

قالت إليزابيث هوف، رئيس البعثة وممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا خلال زيارتها اليوم إلى مستشفى مصراتة، إن جائحة كوفيد_19 أظهرت أنه لا يوجد أحد في مأمن من كوفيد-19 حتى يصبح الجميع آمنين منه.

ودعت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، للانضمام إلى حملة لإقامة عالم يتمتع بأكبر قدر من العدالة الصحية، بعد أن كشفت أزمة كوفيد-19 عن مقدار ما تتسم به المجتمعات من بُعد عن المساواة.

وفي رسالة بمناسبة يوم الصحة العالمي قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن هذا اليوم يسلط الضوء على مظاهر انعدام المساواة والعدل التي تكتنف النظم الصحية.