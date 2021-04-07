سرقة أكثر من 4 آلاف متر من الأسلاك الكهربائية بإدارتي طرابلس والجفارة

أخبار ليبيا24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأربعاء عن 4280 مترًا من أسلاك الكهرباء للسرقة بإدارتي توزيع طرابلس والجفارة.

وقالت الشركة، في بيان، إنه تمت سرقة خط الساحلي 2 ضغط عالي من فرعية تلايو مسافة 500 متر بدائرة توزيع الكريمية وكذلك سرقة خط الكريمية ضغط منخفض من فرعية الدواجن مسافة 1080مترًا.

ولفتت إلى أن الخط يغذي محول بركة بدائرة توزيع الكريمية بإدارة توزيع طرابلس.

وأضافت، كما سرق بدائرة توزيع السواني بإدارة توزيع الجفارة خط الهناشير فرعية منصور ضو مسافة 300 متر، والذي يغذي على نحو محولين، وأيضا سرقة خط الهناشير ضغط عالي من فرعية المعداني مسافة 2400 متر، والذي يغذي على نحو 6 محولات.

وذكرت الشركة، أن هذا العمل الإجرامي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على أجزاء واسعة من المناطق المذكورة.