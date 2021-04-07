رصاصة طائشة في شجار أمام مصرف الوحدة دريانة تودي بحياة رجل أمن

أخبار ليبيا24

لقي مساعد ضابط في مركز شرطة دريانة التابع لمديرية أمن توكرة، اليوم الأربعاء، مصرعه جراء إصابته بطلق ناري طائش، أثناء شجار حدث بين أشخاص أمام مصرف الوحدة فرع دريانة تزامن مع توزيع السيولة النقدية بالمصرف.

وأعربت مديرية أمن توكرة شرق بنغازي، في بيان، عن تعازيها الحارة لأسرة الفقيد مساعد ضابط “محمد فرج أمحمد الخفيفي” في وفاته، لافتًا إلى أنه كان كان طيلة مسيرته في العمل مثالا يُحتذى به في الانضباط والمهنية والتواضع والأخلاق الحميدة والصفات الحسنة ويحظى باحترام الجميع.

وأكد شهود، لأخبار ليبيا24، أن الفقيد توفي نتيجة إصابته برصاصة طائشة، انطلقت خلال مشاجرة أمام المصرف أثناء عملية توزيع السيولة.